I produttori di James Bond confermano che è ufficialmente iniziata la ricerca del prossimo 007 (Di giovedì 22 settembre 2022) Finalmente la ricerca del casting per il prossimo James Bond è ufficialmente in corso... più o meno. In un'intervista rilasciata a Variety, i produttori di Bond Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, che hanno ricevuto le chiavi del regno dopo il mandato di Pierce Brosnan come 007, affermano che è "presto" per la caccia al sostituto di Daniel Craig. I due non hanno ancora proposto nessun potenziale giovane attore per la parte, ma il problema, sostengono, è trovare qualcuno che sia all'altezza dell'impegno. "Il fatto è che ci vorranno un paio d'anni", ha detto Broccoli, "e quando facciamo un casting per Bond, si tratta di un impegno di 10-12 anni. Non tutti vogliono avercelo. È stato già abbastanza difficile convincere Daniel Craig a farlo".

