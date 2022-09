Gf Vip 7 | due Vippone durissime su Soleil Sorge | “L’avrei affogata” Arriva la reazione dell’ex corteggiatrice

Leggi su isaechia

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il Gf Vip 7 è iniziato solo da pochi giorni ma già iniziano a delinearsi i caratteri dei vipponi scelti da Alfonso Signorini. Tra quelli che hanno dimostrato ampiamente di non avere peli sulla lingua ci sono Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta, che hanno già manifestato più volte il loro pensiero in merito alle dinamiche della Casa. Questa volta però le due, durante una chiacchierata, hanno espresso un parere negativo sull’ex gieffina, attaccandola. A seguire le parole della Quaranta che ha tirato in ballo anche Miriana Trevisan:non mi piaceva e ha fatto battute troppo forti contro Miriana, se io fossi stata in lei avrei reagito. Io e la Trevisan siamo state colleghe e siamo agli antipodi. Nei confronti diperò è stata una signora, Sole le ha mancato di rispetto in maniera forte. E ...