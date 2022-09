Elezioni 2022, Meloni: “Costruiremo nazione basata sul merito” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Grazie per questa piazza piena, carica di entusiasmo, orgoglio, grazie a tutti gli italiani che non hanno creduto alle menzogne della sinistra”. Così Giorgia Meloni chiudendo la manifestazione della campagna elettorale del centrodestra in piazza del Popolo. “La sinistra per tutta la campagna elettorale ha detto che facciamo paura. Ma a chi facciamo paura? A qualcuno in effetti sì… Ci temono gli amici degli amici che occupano posizioni non meritate solo perché avevano la tessera del Pd in tasca. Costruiremo una nazione basata sul merito, non vogliamo sostituire il sistema di potere della sinistra con un sistema nostro: noi vogliamo servire le istituzioni, è una differenza fondamentale”. “Ci temono inciucisti e trasformisti – scandisce ancora – coloro che hanno piegato le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Grazie per questa piazza piena, carica di entusiasmo, orgoglio, grazie a tutti gli italiani che non hanno creduto alle menzogne della sinistra”. Così Giorgiachiudendo la manifestazione della campagna elettorale del centrodestra in piazza del Popolo. “La sinistra per tutta la campagna elettorale ha detto che facciamo paura. Ma a chi facciamo paura? A qualcuno in effetti sì… Ci temono gli amici degli amici che occupano posizioni non meritate solo perché avevano la tessera del Pd in tasca.unasul, non vogliamo sostituire il sistema di potere della sinistra con un sistema nostro: noi vogliamo servire le istituzioni, è una differenza fondamentale”. “Ci temono inciucisti e trasformisti – scandisce ancora – coloro che hanno piegato le ...

