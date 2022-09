“DANTE”: dal 30 settembre in digitale la colonna sonora (Di giovedì 22 settembre 2022) LUCIO GREGORETTI e ROCCO DE ROSA, con le loro doti artistiche e capacità espressive, hanno composto a quattro mani la colonna sonora del film “DANTE” di Pupi Avati, disponibile in digitale dal 30 settembre. Cosa ha detto Pupi Avati dei musicisti? “Due musicisti vicini anagraficamente e tuttavia lontanissimi uno dall’altro per studi musicali, mondi espressivi, carattere. Complementari nell’evocare un mondo romantico e remoto, Lucio Gregoretti con la sua classicità, Rocco De Rosa con la sua arcaicità“. Le musiche Le musiche accompagnano nel film, in sala dal 29 settembre, il lungo viaggio di Giovanni Boccaccio (interpretato da Sergio Castellitto) che, ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di DANTE (Alessandro Sperduti), ne ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 settembre 2022) LUCIO GREGORETTI e ROCCO DE ROSA, con le loro doti artistiche e capacità espressive, hanno composto a quattro mani ladel film “” di Pupi Avati, disponibile indal 30. Cosa ha detto Pupi Avati dei musicisti? “Due musicisti vicini anagraficamente e tuttavia lontanissimi uno dall’altro per studi musicali, mondi espressivi, carattere. Complementari nell’evocare un mondo romantico e remoto, Lucio Gregoretti con la sua classicità, Rocco De Rosa con la sua arcaicità“. Le musiche Le musiche accompagnano nel film, in sala dal 29, il lungo viaggio di Giovanni Boccaccio (interpretato da Sergio Castellitto) che, ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di(Alessandro Sperduti), ne ...

