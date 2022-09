CorSport: il Napoli è una gran bella macchina, anche da gol, chissà con Osimhen dove potrà arrivare (Di giovedì 22 settembre 2022) anche senza Victor Osimhen, il Napoli è una macchina da gol. chissà dove potrà arrivare quando il nigeriano tornerà in campo dopo l’infortunio, scrive il Corriere dello Sport. “Jack e il Cholito hanno subito messo in chiaro una cosa: ci siamo. Sì, loro ci sono e lo hanno sottolineato con la parola chiave: il gol. Quattro in due, due ciascuno, uno in campionato e l’altro in Europa. E continuità: Raspadori aveva segnato 10 reti nell’ultima stagione con il Sassuolo, mentre Simeone ne aveva collezionate 17 con il Verona. Ottime credenziali, soprattutto al cospetto della necessità di colmare i vuoti di Insigne e Mertens: 11 gol per entrambi, alle spalle”. Non solo. Da quando Osimhen si è fermato, oltre a Raspadori e Simeone hanno segnato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022)senza Victor, ilè unada gol.arrivare quando il nigeriano tornerà in campo dopo l’infortunio, scrive il Corriere dello Sport. “Jack e il Cholito hanno subito messo in chiaro una cosa: ci siamo. Sì, loro ci sono e lo hanno sottolineato con la parola chiave: il gol. Quattro in due, due ciascuno, uno in campionato e l’altro in Europa. E continuità: Raspadori aveva segnato 10 reti nell’ultima stagione con il Sassuolo, mentre Simeone ne aveva collezionate 17 con il Verona. Ottime credenziali, soprattutto al cospetto della necessità di colmare i vuoti di Insigne e Mertens: 11 gol per entrambi, alle spalle”. Non solo. Da quandosi è fermato, oltre a Raspadori e Simeone hanno segnato ...

napolista : CorSport: il #Napoli è una gran bella macchina, anche da gol, chissà con #Osimhen dove potrà arrivare Anche dopo… - CorSport : '#Napoli in ansia per #Rrahmani: problema fisico nel ritiro del #Kosovo' ?? - salvione : 'Napoli in ansia per Rrahmani: problema fisico nel ritiro del Kosovo' - CorSport : #Lozano rassicura il #Napoli: 'L'infortunio è alle spalle, sto bene' ?? - NapoliFCNews : Politano verso l'addio, CorSport annuncia: ha chiesto la cessione! Due nomi per sostituirlo #Napoli #SSCNapoli… -