Ciclismo, Mondiali 2022: scelti gli otto azzurri per la prova in linea. Sobrero e Zana le riserve (Di giovedì 22 settembre 2022) Daniele Bennati ha sciolto tutti i dubbi per la prova in linea maschile dei Mondiali 2022 di Ciclismo a Wollongong. Il CT azzurro ha scelto gli otto corridori che rappresenteranno domenica l’Italia. In gara ci saranno Edoardo Affini, Davide Ballerini, Andrea Bagioli, Samuele Battistella, Alberto Bettiol, Nicola Conci, Lorenzo Rota e Matteo Trentin. Le riserve saranno Matteo Sobrero e Filippo Zana. Il commissario tecnico ha spiegato così le due esclusioni: “Premesso che entrambi si devono a tutti gli effetti considerare ancora nel mondiale, visto che mancano due giorni e che tutto può ancora accadere. Matteo ha già corso due gare, mentre Filippo ha caratteristiche tecniche, tra tutti i presenti, meno adatte per questo tipo di percorso. ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Daniele Bennati ha sciolto tutti i dubbi per lainmaschile deidia Wollongong. Il CT azzurro ha scelto glicorridori che rappresenteranno domenica l’Italia. In gara ci saranno Edoardo Affini, Davide Ballerini, Andrea Bagioli, Samuele Battistella, Alberto Bettiol, Nicola Conci, Lorenzo Rota e Matteo Trentin. Lesaranno Matteoe Filippo. Il commissario tecnico ha spiegato così le due esclusioni: “Premesso che entrambi si devono a tutti gli effetti considerare ancora nel mondiale, visto che mancano due giorni e che tutto può ancora accadere. Matteo ha già corso due gare, mentre Filippo ha caratteristiche tecniche, tra tutti i presenti, meno adatte per questo tipo di percorso. ...

