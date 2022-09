Charlie Gnocchi svela il segreto notturno di Attilio Romita VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 settembre 2022)è diventato in breve tempo il confessionale del Grande Fratello Vip 7. Tutti i coinquilini accorrono a lui per confrontarsi, scambiare due chiacchiere o semplicemente ridere e scherzare. Ormai è uno dei beniamini. Ma quello che non sanno i vipponi è chevede anche quando sembra distratto o addirittura addormentato. Ascolta tutto e poi può capitare che spifferi qualcosa, qualche piccolo dettaglio poco illustre e privato. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7rivela l’oscurodiIl conduttore radiofonico edormono nella stessa stanza. I letti sono tutti attaccati, come se si ...