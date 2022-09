Castellacci: “Infortunio Politano? Ecco quando tornerà in campo” (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli esami clinici a cui si è sottoposto Matteo Politano hanno evidenziato la distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante del Napoli ha lasciato il ritiro della Nazionale poiché non avrebbe recuperato per i due match della Nations League. L’ex Inter e Sassuolo proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center, con l’obiettivo di ritornare a disposizione di Luciano Spalletti il prima possibile. Il Prof. Enrico Castellacci, esperto in Medicina dello Sport e Ortopedia e Traumatologia, ex capo dello staff sanitario della Nazionale Italiana, ha analizzato la sua situazione ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, ed ha indicato tempi di recupero. Secondo Castellacci, “la diagnosi è quella che si supponeva: il meccanismo della distorsione per ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli esami clinici a cui si è sottoposto Matteohanno evidenziato la distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante del Napoli ha lasciato il ritiro della Nazionale poiché non avrebbe recuperato per i due match della Nations League. L’ex Inter e Sassuolo proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center, con l’obiettivo di ritornare a disposizione di Luciano Spalletti il prima possibile. Il Prof. Enrico, esperto in Medicina dello Sport e Ortopedia e Traumatologia, ex capo dello staff sanitario della Nazionale Italiana, ha analizzato la sua situazione ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, ed ha indicato tempi di recupero. Secondo, “la diagnosi è quella che si supponeva: il meccanismo della distorsione per ...

