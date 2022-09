Allerta fichi | ecco chi non deve assolutamente mangiare questo frutto

Ecodellojonio

Le aflatossine possono essere presenti in prodotti alimentari come arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso,e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao, che si ...... sempre da Santarcangelo, con gli ever green porchetta, verdure gratinate e squacquerone con... capogruppo PD: "Necessaria una sede unica degli uffici del Comune"caldo: pianura emiliana ... Alluvioni, per domani la Regione lancia l'allerta meteo ma si dimentica in che stato sono i torrenti | EcodelloJonio.it