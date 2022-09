Westminster Abbey spettatrice di tutta la storia della regina Elisabetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il matrimonio con Filippo, l'incoronazione come regnante e il funerale, ultimo saluto alla città. Westminster Abbey è stato il luogo chiave che ha accompagnato tutti i momenti centrali della vita di Elisabetta II Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il matrimonio con Filippo, l'incoronazione come regnante e il funerale, ultimo saluto alla città.è stato il luogo chiave che ha accompagnato tutti i momenti centralivita diII

iimpala_67 : RT @Gaia_Mai_: Uno bello come Mattarella dentro Westminster Abbey non c'era mai passato - itsme399 : RT @Gaia_Mai_: Uno bello come Mattarella dentro Westminster Abbey non c'era mai passato - NegraSamy : RT @Gaia_Mai_: Uno bello come Mattarella dentro Westminster Abbey non c'era mai passato - thetiredgal : RT @Gaia_Mai_: Uno bello come Mattarella dentro Westminster Abbey non c'era mai passato - zaynholdme : RT @Gaia_Mai_: Uno bello come Mattarella dentro Westminster Abbey non c'era mai passato -