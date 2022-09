Uomini e Donne | problemi di salute per Giulio Raselli | “Siate prudenti”

GiusCandela : I tweet che fanno leggere alla Salemi sono più inutili di Tinì Cansino a Uomini e Donne. #Gfvip - peppeprovenzano : Solidarietà a @sruotolo1 vittima di vili minacce. La nostra voce si leverà sempre accanto alla sua e a quella di… - Link4Universe : Tutte le donne che ho conosciuto hanno storie di molestie sessuali, di vario grado, che hanno subito nella loro vit… - sighmarty00 : RT @fanpage: #ManuelVallicella, il suo percorso a #Uominiedonne, da corteggiatore di Ludovica Valli a tronista, è stato uno dei volti più a… - Rosario_Strano : RT @AlzheimerRiese: Terapie per l'Alzheimer differenziate per uomini e donne: studio italiano -

Un tremendo lutto in queste ore ha colpito. Manuel Vallicella , ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico, si è tolto la vita. L'ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi è deceduto nella serata del 20 ...Si è tolto la vita a soli 35 anni Manuel Achille Vallicella, volto noto della tv ed ex tronista di. A diffondere la notizia Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico fraterno di Manuel, poi confermata dal blogger Amedeo Venza, tramite un post Instagram: "Si è spento Manuel Vallicella,...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Con un tenero post sui social, Ludovica Valli ricorda Manuel Vallicella, morto poche ore fa all'età di 35 anni.