Ultime Notizie – Usa, pollo cotto in sciroppo anti-raffreddore: alert Fda su video TikTok (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Agenzia americana del farmaco Fda mette in guardia sui rischi per la salute che si potrebbero correre seguendo la “ricetta pericolosa” protagonista di un video diventato virale su TikTok: pollo cotto nello sciroppo NyQuil* contro il raffreddore e i sintomi influenzali, un medicinale da banco a base di paracetamolo, destrometorfano e doxilamina. “La sfida sembra sciocca e poco appetitosa, e lo è. Ma potrebbe anche essere molto rischiosa – avverte la Food and Drug Administration – Far bollire un farmaco può renderlo molto più concentrato e modificarne le proprietà”, spiega infatti l’ente regolatorio Usa precisando che, anche se il pollo così cucinato non viene mangiato, inalarne i fumi potrebbe danneggiare i polmoni. Il video in questione è stato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Agenzia americana del farmaco Fda mette in guardia sui rischi per la salute che si potrebbero correre seguendo la “ricetta pericolosa” protagonista di undiventato virale sunelloNyQuil* contro ile i sintomi influenzali, un medicinale da banco a base di paracetamolo, destrometorfano e doxilamina. “La sfida sembra sciocca e poco appetitosa, e lo è. Ma potrebbe anche essere molto rischiosa – avverte la Food and Drug Administration – Far bollire un farmaco può renderlo molto più concentrato e modificarne le proprietà”, spiega infatti l’ente regolatorio Usa precisando che, anche se ilcosì cucinato non viene mangiato, inalarne i fumi potrebbe danneggiare i polmoni. Ilin questione è stato ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - agorarai : Le ultime notizie dall'Ucraina con @veronicaRAN24 #agorarai #21settembre - Corriere : Calenda: «Credo saremo a doppia cifra e sopra la Lega». Meloni: ho i nomi per il governo ma non li dico - NPalmiotti : Superbonus per interventi sulle parti comuni, come si determina esattamente la natura residenziale...… - zazoomblog : Ultime Notizie – Giorgia Meloni e i tortellini la lezione – Video - #Ultime #Notizie #Giorgia #Meloni -