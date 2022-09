Ucraina, il generale Tricarico: Putin alle corde. Armi di distruzione di massa, ora è ipotesi da non escludere (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Il discorso di Putin è l’ammissione implicita ma ben chiara delle difficoltà che si erano manifestate negli ultimi tempi e non soltanto con la ritirata delle ultime settimane: difficoltà che fondamentalmente consistono in mancanza di uomini, di professionisti e di mezzi, e io aggiungo anche di morale”. Lo ha detto all’Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis) ed ex capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare in merito al discorso tenuto dal presidente russo Vladimir Putin in tv. “Da evidenziare che naturalmente la riunione che Putin ha fatto con i responsabili delle società che producono materiali per la difesa fa pendant con l’intervento volto a reclutare riservisti, – ha aggiunto Tricarico – ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Il discorso diè l’ammissione implicita ma ben chiara delle difficoltà che si erano manifestate negli ultimi tempi e non soltanto con la ritirata delle ultime settimane: difficoltà che fondamentalmente consistono in mancanza di uomini, di professionisti e di mezzi, e io aggiungo anche di morale”. Lo ha detto all’Adnkronos ilLeonardo, presidente della Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis) ed ex capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare in merito al discorso tenuto dal presidente russo Vladimirin tv. “Da evidenziare che naturalmente la riunione cheha fatto con i responsabili delle società che producono materiali per la difesa fa pendant con l’intervento volto a reclutare riservisti, – ha aggiunto– ...

