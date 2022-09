Su Rai 2 il docufilm che racconta una delle pagine più buie di Napoli. Ecco quando (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Metti una casa di produzione indipendente, la B&B Film, da sempre impegnata in lavori complessi con risultati straordinari, tanto da lavorare con i maggiori broadcaster internazionali come National Geographic, Al Jazeera, Discovery Channel, Rai; un regista napoletano, Raffaele Brunetti; un giornalista determinato, Antonio Mattone, che è riuscito nell’impresa considerata impossibile, in cui tutti avevano sempre fallito, non solo di intervistare il boss della Nco Raffaele Cutolo dopo decenni di silenzio, ma anche di fargli confessare un omicidio, quello del vicedirettore del carcere di Poggioreale Giuseppe Salvia, che opponeva la forza della legalità all’onda d’urto dell’antistato negli anni più bui della storia di Napoli e dell’Italia intera. E’ nato così “Le ultime parole del boss”, film documentario in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Metti una casa di produzione indipendente, la B&B Film, da sempre impegnata in lavori complessi con risultati straordinari, tanto da lavorare con i maggiori broadcaster internazionali come National Geographic, Al Jazeera, Discovery Channel, Rai; un regista napoletano, Raffaele Brunetti; un giornalista determinato, Antonio Mattone, che è riuscito nell’impresa considerata impossibile, in cui tutti avevano sempre fallito, non solo di intervistare il boss della Nco Raffaele Cutolo dopo decenni di silenzio, ma anche di fargli confessare un omicidio, quello del vicedirettore del carcere di Poggioreale Giuseppe Salvia, che opponeva la forza della legalità all’onda d’urto dell’antistato negli anni più bui della storia die dell’Italia intera. E’ nato così “Le ultime parole del boss”, film documentario in ...

