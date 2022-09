Su Beato Luciani si è scritto tanto, spesso in modo del tutto infondato (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere”. Così si espresse il Beato Giovanni Paolo I il giorno dopo la sua elezione, il 27 agosto 1978, all’Angelus recitato dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. All’Habemus Papam, infatti, l’allora maestro delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, monsignor Virgilio Noè, poi cardinale, aveva vietato al neo eletto Albino Luciani di parlare alla folla presente in piazza San Pietro. Non era consuetudine, bisognava limitarsi a impartire la benedizione Urbi et orbi. Il patriarca di Venezia divenuto Pontefice, ancora visibilmente stordito dall’inaspettata e rapida elezione, ubbidì. Saranno Karol Wojtyla, poche settimane dopo, il 16 ottobre 1978, Joseph Ratzinger nel 2005 e Jorge Mario Bergoglio nel 2013 a rompere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere”. Così si espresse ilGiovanni Paolo I il giorno dopo la sua elezione, il 27 agosto 1978, all’Angelus recitato dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. All’Habemus Papam, infatti, l’allora maestro delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, monsignor Virgilio Noè, poi cardinale, aveva vietato al neo eletto Albinodi parlare alla folla presente in piazza San Pietro. Non era consuetudine, bisognava limitarsi a impartire la benedizione Urbi et orbi. Il patriarca di Venezia divenuto Pontefice, ancora visibilmente stordito dall’inaspettata e rapida elezione, ubbidì. Saranno Karol Wojtyla, poche settimane dopo, il 16 ottobre 1978, Joseph Ratzinger nel 2005 e Jorge Mario Bergoglio nel 2013 a rompere ...

