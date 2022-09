Rompicapo Matematico | 4 secondi per dimostrare che sei un genio | ce la farai?

Leggi su ck12

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Se sei un, questa è l’occasione giusta per dimostrarlo! Avrai solo 4per risolvere il, provaci subito!CK 20 09 22 (Brightside screenshot)Vediamo se sarai in grado di risolvere questo nuovo. Se il mondo dei numeri è la tua vita, sei nel posto giusto. Come te la caverai in 10? Oggi potrai tirare fuori davanti a tutti ilche è in te. Il mondo dei numeri è infinito e straordinariamente interessante. Molte persone coi numeri ci lavorano, poi c’è chi si diverte semplicemente a testare la propria intelligenza. Le persone che fanno conteggi complicati a mente in un batter d’occhio possono fare davvero invidia. Avere ...