Roma, panico nella metro: pendolari restano intrappolati nell’ascensore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorni diverse e scene che si ripetono, seppur per motivi differenti. Perché se venerdì scorso, per via dello sciopero dei trasporti, diversi passeggeri sono rimasti ‘intrappolati’ nella metro Cipro e la foto dei viaggiatori dietro i cancelli ha fatto il giro dei social (e non solo), questa mattina altri pendolari hanno dovuto fare i conti con un ‘blocco‘. Sì perché diverse persone, poco dopo le 7, sono rimaste chiuse nell’ascensore della metro Magliana, linea B. pendolari chiusi nell’ascensore Diverse persone e per diverso tempo questa mattina sono rimaste ‘intrappolate’ nell’ascensore della metro Magliana. Non si sa se il blocco sia stato dovuto al troppo peso, ai troppi viaggiatori che avevano deciso di prendere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorni diverse e scene che si ripetono, seppur per motivi differenti. Perché se venerdì scorso, per via dello sciopero dei trasporti, diversi passeggeri sono rimasti ‘Cipro e la foto dei viaggiatori dietro i cancelli ha fatto il giro dei social (e non solo), questa mattina altrihanno dovuto fare i conti con un ‘blocco‘. Sì perché diverse persone, poco dopo le 7, sono rimaste chiusedellaMagliana, linea B.chiusiDiverse persone e per diverso tempo questa mattina sono rimaste ‘intrappolate’dellaMagliana. Non si sa se il blocco sia stato dovuto al troppo peso, ai troppi viaggiatori che avevano deciso di prendere ...

