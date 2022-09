Riapertura della Mazzini? Forse a dicembre 'Ma per gli infermieri situazione disperata' (Di mercoledì 21 settembre 2022) La carenza di personale alla base delle difficoltà. Fisascat Cisl: 'Ci auguriamo che l'Asl provveda a garantire dei ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) La carenza di personale alla base delle difficoltà. Fisascat Cisl: 'Ci auguriamo che l'Asl provveda a garantire dei ...

borghi_claudio : @CinziaRuta1 Approvata all'unanimità la relazione finale. Il PD non ha partecipato al voto. Ancora molte cose da ch… - CristinaSarauw : RT @borghi_claudio: @CinziaRuta1 Approvata all'unanimità la relazione finale. Il PD non ha partecipato al voto. Ancora molte cose da chiari… - Jennife04236786 : RT @borghi_claudio: @CinziaRuta1 Approvata all'unanimità la relazione finale. Il PD non ha partecipato al voto. Ancora molte cose da chiari… - MgraziaT : RT @SalvatoreMirag7: ma alla riapertura della fabbrica, il 13 agosto, pare mancassero all’appello piú di un centinaio di persone…... https:… - marco5224 : RT @borghi_claudio: @CinziaRuta1 Approvata all'unanimità la relazione finale. Il PD non ha partecipato al voto. Ancora molte cose da chiari… -