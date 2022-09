fisco24_info : Russia, telefonata-trappola a figlio Peskov: 'Vai in guerra': (Adnkronos) - La replica del figlio del portavoce del… - Giancar70336148 : RT @GiordanoP22: #Conte a #dimartedi. #Floris imbecca #Sallusti, che sputa fango. Applausi del pubblico. Replica di #Conte, subito zittito… - clriolo : La #Pausini è libera - ci mancherebbe altro - di non cantare “Bella ciao”, ma l’idea che cantarla sia strumentale e… - bar_del_porto : RT @GiordanoP22: #Conte a #dimartedi. #Floris imbecca #Sallusti, che sputa fango. Applausi del pubblico. Replica di #Conte, subito zittito… - Margy45422620 : RT @GiordanoP22: #Conte a #dimartedi. #Floris imbecca #Sallusti, che sputa fango. Applausi del pubblico. Replica di #Conte, subito zittito… -

SuperGuidaTV

Ladi Donald Trump, seppur non direttamente legata a Midterms, non si è fatta attendere: "... È qualcos'" "Abbiamo radunato il mondo per opporsi all'aggressione di Putin": lunghi applausi ...Joe Bidencosì alle parole del presidente russo Vladimir Putin che nel discorso alla ... non chiediamo a nessuna nazione di scegliere tra gli Stati Uniti o qualsiasipartner, ma gli Stati ... Replica Un Altro Domani in streaming, puntata del 21 settembre | Video Mediaset Napoli. Stanotte i Falchi della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Mergellina due ragazzi a bordo di un ...Replica puntata Un Altro Domani del 21 settembre 2022. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intero episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ...