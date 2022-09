Portavoce di Mediaset | Stop comizi Pd in Rai Scontro tra Letta e Salvini

FraLauricella : RT @Adnkronos: 'E evidente che Salvini è il portavoce degli interessi di Mediaset.' - NoiNotizie : RT @Adnkronos: 'E evidente che Salvini è il portavoce degli interessi di Mediaset.' - BinaryOptionEU : RT ''E evidente che Salvini è il portavoce degli interessi di Mediaset.' - smascerato : @Adnkronos E Mediaset è il portavoce degli interessi del globalismo progressista. - Adnkronos : 'E evidente che Salvini è il portavoce degli interessi di Mediaset.' -

E evidente che Salvini è ildegli interessi di'. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, durante una conferenza stampa a Milano ha commentato la proposta sul canone Rai, lanciata ...È evidente che Salvini è ildegli interessi die mi sembra in linea con quello che Salvini fa e con il rapporto che il centrodestra ha con', ha attaccato il segretario del ...(Adnkronos) – La proposta di azzerare il canone Rai, fatta “da chi ha a disposizione Mediaset è assolutamente in linea con il loro modo di essere e di fare. E evidente che Salvini è il portavoce degl ..."Azzerare il canone Rai Detto da chi ha a disposizione Mediaset è in linea con il loro modo di essere e di fare. È evidente che Salvini è il portavoce degli interessi di Mediaset e mi sembra in linea ...