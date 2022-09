Perché si torna a parlare del canone Rai (Di mercoledì 21 settembre 2022) Matteo Salvini ha proposto di toglierlo dalla bolletta e di volerlo addirittura eliminare. Ma la rimozione dalla bolletta è già un impegno del Pnrr, mentre tagliarlo del tutto non equivale necessariamente a cancellare gli investimenti pubblici, se prima non si privatizza la tv di Stato Leggi su wired (Di mercoledì 21 settembre 2022) Matteo Salvini ha proposto di toglierlo dalla bolletta e di volerlo addirittura eliminare. Ma la rimozione dalla bolletta è già un impegno del Pnrr, mentre tagliarlo del tutto non equivale necessariamente a cancellare gli investimenti pubblici, se prima non si privatizza la tv di Stato

