Onu: Draghi arrivato al Palazzo di Vetro per assistere a intervento Biden (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è da pochi minuti arrivato al Palazzo di Vetro dell'Onu per assistere all'intervento del Presidente americano Joe Biden all'Assemblea generale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - Il premier Marioè da pochi minutialdidell'Onu perall'del Presidente americano Joeall'Assemblea generale.

Agenzia_Ansa : Draghi all'Assemblea dell'Onu: 'i referendum russi sono un'altra violazione del diritto internazionale'. Il premier… - ilfoglio_it : Mario Draghi, negli Stati Uniti per l'Assemblea generale Onu, ha ricevuto il World Statesman Award in occasione del… - christianrocca : Il discorso integrale all’Onu Anche nei prossimi anni l’Italia resterà da parte dell’Ue e della Nato, assicura Dra… - murphi57 : RT @AntonioSocci1: Lasciando un'Italia a pezzi #Draghi (premiato negli Usa) va all'Onu e parla per il partito della guerra. Biden si compia… - infosferanews : RT @AdolfoTasinato: Draghi all’assemblea dell’ Onu. Ad ascoltarlo tantissime sedie, vuote. #Draghi #ONU #21settembre @charliecarla @rosanna… -