Manuel Vallicella, addio al tronista di “Uomini e Donne”: le sue ultime parole (Di mercoledì 21 settembre 2022) È morto all’età di soli 35 anni Manuel Vallicella, l’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo quanto riferito dal suo amico Enrico Ciriaci e riportato sul sito Biccy, il ragazzo si sarebbe suicidato. La notizia è stata anche successivamente confermata dal blogger Amedeo Venza, tramite un post Instagram. “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata mamma.. non ho parole Rip”. Il 35enne era molto legato alla madre e non ha mai accettato la sua morte, avvenuta nel 2019. Manuel giusto qualche giorno fa ha pubblicato una sua foto su Instagram con tanto di didascalia che, per come sono andate le cose, ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 21 settembre 2022) È morto all’età di soli 35 anni, l’exdi. Secondo quanto riferito dal suo amico Enrico Ciriaci e riportato sul sito Biccy, il ragazzo si sarebbe suicidato. La notizia è stata anche successivamente confermata dal blogger Amedeo Venza, tramite un post Instagram. “Si è spento, exdal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata mamma.. non hoRip”. Il 35enne era molto legato alla madre e non ha mai accettato la sua morte, avvenuta nel 2019.giusto qualche giorno fa ha pubblicato una sua foto su Instagram con tanto di didascalia che, per come sono andate le cose, ...

