Ligabue e Accorsi hanno diffidato la Lega per l’utilizzo degli spezzoni di “Radiofreccia”

"Tratto da una storia vera", ma senza aver chiesto i diritti. Lo spot elettorale, diffuso sui social, dalla Lega in cui viene utilizzata la voce di Stefano Accorsi nel film "Radiofreccia" ha provocato moltissime polemiche. E ora anche i diretti interessati hanno alzato la voce contro il partito di Matteo Salvini inviando alla sede di via Bellerio (attraverso i loro Legali) una diffida formale per utilizzo improprio di un contenuto coperto da copyright, per fini politici. E così Fandango, Accorsi e Ligabue hanno denunciato l'accaduto. IL CORTOMETRAGGIO CHE IMBARAZZA IL PD. "TRATTO DA UNA STORIA VERA…" pic.twitter.com/zwKXo2aPMK — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) September 20, 2022

