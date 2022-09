L’Agcom censura Damilano e lo obbliga a scusarsi per il vergognoso monologo sui “fascisti” di Henri-Lévy (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quella puntata del 19 settembre de “Il Cavallo e la Torre”, condotta da Marco Damilano, con l’intervista-monologo del filosofo comunista Bernard Henri-Lévy sull’allarme dei “fascisti del centrodestra, Meloni e Salvini”, pagina nera della Rai in tempi di par condicio, finisce nel mirino dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per mancanza assoluta di contraddittorio, come denunciato sia dall’Usigrai che dalle forze del centrodestra. Damilano e la figuraccia del monologo sul “fascismo” Il Consiglio delL’Agcom, oggi, tra le altre questioni relative al rispetto della par condicio, “ha anche esaminato le segnalazioni relative alla puntata de Il Cavallo e la Torre, andata in onda il 19 settembre 2022 su Rai 3 e ha ritenuto sussistente, con il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quella puntata del 19 settembre de “Il Cavallo e la Torre”, condotta da Marco, con l’intervista-del filosofo comunista Bernardsull’allarme dei “del centrodestra, Meloni e Salvini”, pagina nera della Rai in tempi di par condicio, finisce nel mirino dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per mancanza assoluta di contraddittorio, come denunciato sia dall’Usigrai che dalle forze del centrodestra.e la figuraccia delsul “fascismo” Il Consiglio del, oggi, tra le altre questioni relative al rispetto della par condicio, “ha anche esaminato le segnalazioni relative alla puntata de Il Cavallo e la Torre, andata in onda il 19 settembre 2022 su Rai 3 e ha ritenuto sussistente, con il ...

