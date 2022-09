Iran: cinque persone uccise durante le proteste per la morte di Mahsa Amini (Di mercoledì 21 settembre 2022) cinque morti, settantacinque feriti e duecentocinquanta persone arrestate: questo il bilancio della repressione esercitata in Iran nei confronti di chi sta protestando dopo la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne arrestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo e morta per i maltrattamenti subiti. Secondo il gruppo curdo per i diritti umani Hengav L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)morti, settantaferiti e duecentocinquantaarrestate: questo il bilancio della repressione esercitata innei confronti di chi sta protestando dopo ladi, la ventiduenne arrestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo e morta per i maltrattamenti subiti. Secondo il gruppo curdo per i diritti umani Hengav L'articolo proviene da Inews24.it.

