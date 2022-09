Inter | Zhang non cambia | totale la fiducia verso Inzaghi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 settembre 2022)diad. Il presidente dell’al momento non ha alcuna intenzione dire le sue idee Stevensarà in Italia prima del week end e siederà in tribuna in occasione dei delicati incontri previsti dopo la sosta contro la Roma (sabato 1 ottobre) e contro il Barcellona (martedì 4). Da una decina di giorni a Los Angeles per motivi familiari, il presidente sta programmando il suo rientro a Milano, ma si è tenuto e si tiene costantemente informato attrai suoi uomini di. Certo non è contento della piega che ha preso la stagione, ma è convinto che situazione possa essere sistemata se il gruppo ritroverà la sicurezza, il gioco e la continuità di rendimento che aveva mostrato durante il ...