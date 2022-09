GF Vip, lite Elettra Ginevra Lamborghini: ecco svelati i presunti motivi (Di mercoledì 21 settembre 2022) 21Nel corso della puntata di ieri del GF Vip si è parlato della rottura di ogni tipo di rapporto tra Elettra e Ginevra Lamborghini. Quest’ultima è attualmente una concorrente del programma e sembra avere un trascorso familiare piuttosto complesso. Nella notte la giovane ha fatto delle confessioni in merito a quanto accaduto con la sorella, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 21 settembre 2022) 21Nel corso della puntata di ieri del GF Vip si è parlato della rottura di ogni tipo di rapporto tra. Quest’ultima è attualmente una concorrente del programma e sembra avere un trascorso familiare piuttosto complesso. Nella notte la giovane ha fatto delle confessioni in merito a quanto accaduto con la sorella, L'articolo proviene da KontroKultura.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Luca Salatino protagonista della prima lite - AngoloDV : Gf Vip 7: prima lite furibonda in casa, ecco perché #gfvip7 #gfvip #grandefratellovip #21settembre #jeru #solearmy… - ArchitettaMi : RT @VanityFairIt: «Sono l'unica a non essere stata invitata al suo matrimonio» - VanityFairIt : «Sono l'unica a non essere stata invitata al suo matrimonio» - AngoloDV : GF VIP 7: svelato il motivo della lite fra Ginevra ed Elettra Lamborghini #gfvip #gfvip7 #gfviparty… -