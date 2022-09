GF Vip 7, Sonia Bruganelli si toglie il porro? I fan non ci stanno: “Brutto messaggio” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel corso della prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito ad un momento piuttosto imbarazzante. Elenoire Ferruzzi, neo concorrente del reality, aveva speso parole molto dure su Sonia Bruganelli prima di entrare, prendendo di mira il suo porro e invitandola a toglierlo. Ecco quindi che in live si è affrontato tale discorso, a tal punto che anche Alfonso Signorini e Orietta Berti le hanno suggerito tra le righe di bruciarlo. E a quanto pare l’opinionista lo farà, cosa che avrebbe fatto arrabbiare gli utenti social. GF Vip 7, Belen Rodriguez e l’avvertimento ad Antonino Spinalbese: “Hey tu!” Su Instagram, showgirl argentina ha lanciato un messaggio molto chiaro all'ex ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel corso della prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito ad un momento piuttosto imbarazzante. Elenoire Ferruzzi, neo concorrente del reality, aveva speso parole molto dure suprima di entrare, prendendo di mira il suoe invitandola arlo. Ecco quindi che in live si è affrontato tale discorso, a tal punto che anche Alfonso Signorini e Orietta Berti le hanno suggerito tra le righe di bruciarlo. E a quanto pare l’opinionista lo farà, cosa che avrebbe fatto arrabbiare gli utenti social. GF Vip 7, Belen Rodriguez e l’avvertimento ad Antonino Spinalbese: “Hey tu!” Su Instagram, showgirl argentina ha lanciato unmolto chiaro all'ex ...

