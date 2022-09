FIFA 23 | Ted Lasso e l’AFC Richmond sbarcano sul nuovo simulatore calcistico di EA Sports

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi Electronic Arts e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno annunciato l’arrivo di AFCin EA23, con i fan che possono giocare con la loro squadra preferita in più modalità di gioco, tra cui la Modalità Carriera, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Una serie di oggetti del, tra cui divise, oggetti tifo, Manager items e altri contenuti, saranno anche disponibili per essere sbloccati inUltimate Team (FUT) e nei Pro Club, ove possibile. L’amato Teddi Jason Sudeikis sarà disponibile come allenatore selezionabile delin modalità Carriera, poiché i fan potranno giocare nei panni del loro allenatore baffuto preferito alla guida ...

aizatyaakob_ : RT @PlaymenID: Ted Lasso di FIFA 23! - ilpost : Nel videogioco FIFA 23 si potrà usare la squadra della serie tv “Ted Lasso” - amiralrasyid : RT @WatchmenID: Ted Lasso di FIFA 23! - GamingTalker : FIFA 23, Ted Lasso e la sua AFC Richmond saranno nel gioco - ReynaldiRivaldi : RT @WatchmenID: Ted Lasso di FIFA 23! -

Lasso è in23 dopo i recenti rumor . Così come Sam Obisanya, Dani Rojas e il resto dell' AFC Richmond , l'immaginaria squadra di calcio inglese nella commedia drammatica di Apple TV Plus, ......attendere molto per scoprire se potremo davvero controllare la squadra diLasso e metterla alla prova con le più importanti formazioni mondiali. Il numero di squadre e calciatori inclusi in...Dopo un primo teaser diffuso ieri, Electronic Arts ha annunciato che il team immaginario AFC Richmond della serie TV Ted Lasso sarà giocabile nelle principali modalità di FIFA 23. Una serie di oggetti ...Dopo un avvistamento sospetto, EA annuncia il crossover con la serie televisiva calcistica in onda su Apple Plus.