Elisabetta Gregoraci innamorata, a spasso a Milano con Giulio Fratini (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dell’amore sbocciato tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini se ne parla da tutta l’estate, ma loro sono stati bravi a nascondere le tracce e solo poche immagini sono trapelate dalle vacanze di coppia. Tornati a Milano non sono riusciti a depistare i fotografi del settimanale Chi, che li hanno immortalati a spasso per le vie del centro. Quando si sono accorti dei flash puntati su di loro hanno provato a separarsi, ma ormai era troppo tardi. Elisabetta Gregoraci era bellissima durante la passeggiata milanese, con un abito attillato dalla scollatura generosa che faceva risaltare ogni sua forma. Prima un po’ di shopping di lusso e un pranzetto con le amiche in un ristorante rinomato con i paparazzi alle calcagna. Più tardi si è concessa un giro mano ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dell’amore sbocciato trase ne parla da tutta l’estate, ma loro sono stati bravi a nascondere le tracce e solo poche immagini sono trapelate dalle vacanze di coppia. Tornati anon sono riusciti a depistare i fotografi del settimanale Chi, che li hanno immortalati aper le vie del centro. Quando si sono accorti dei flash puntati su di loro hanno provato a separarsi, ma ormai era troppo tardi.era bellissima durante la passeggiata milanese, con un abito attillato dalla scollatura generosa che faceva risaltare ogni sua forma. Prima un po’ di shopping di lusso e un pranzetto con le amiche in un ristorante rinomato con i paparazzi alle calcagna. Più tardi si è concessa un giro mano ...

Anita_0241 : @RaiDue Un mix di bellezza, dolcezza, eleganza, questo è Elisabetta Gregoraci - Methamorphose30 : RT @Faby02143334: Ma Ginevra ha appena mandato un messaggio in codice al suo tipo fuori stile Elisabetta Gregoraci aiuto strillando come un… - Faby02143334 : Ma Ginevra ha appena mandato un messaggio in codice al suo tipo fuori stile Elisabetta Gregoraci aiuto strillando come una gallina #gfvip - americandever : Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci news Alfonso signorini sarà essere molto felici #prelemi - Frances43271437 : @elefantino_ Non mi piace fuori schifo elisabetta gregoraci ancora bastaaaaaaaaa ???????????????????????????????? -