Elezioni, nella seconda Repubblica vendevano sogni. Questa volta sono incubi (Di mercoledì 21 settembre 2022) di Pietro Francesco Maria de Sarlo Platone diceva che i venditori di favole governano il mondo. Ma in queste Elezioni dove sono finite? Eppure ricordo che non c'era elezione senza che qualcuno ci vendesse una favola a lieto fine. Dopo la guerra la ricostruzione, poi il welfare per tutti accompagnato da una Seicento a rate e due camere e cucina in periferia, la giustizia sociale, la Milano da bere e tutti in camicia bianca con una Marinella al collo perché i nostri figli nel mentre si erano laureati in Bocconi ed erano diventati come gli yuppies americani. E non è tutto: la fratellanza tra i popoli europei, il crollo del Muro e un futuro di prosperità e pace, l'Erasmus e una moneta unica con cui poter girare senza passaporto ovunque in Europa. E qualche favola è diventata realtà.

