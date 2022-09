“È il momento di dirlo”. Vera Gemma, è ufficiale e non positivo l’annuncio sulla sua vita (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vera Gemma non si nasconde più. Nelle ultime ore ha fatto un annuncio sul suo fidanzato Jeda in televisione. Nella giornata del 21 settembre è infatti stata ospitata in studio ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone. Si era vociferato già nei giorni scorsi qualcosa in merito alla loro relazione sentimentale, ma ora tutti i dubbi sono stati fugati e il pubblico ha saputo come stiano ufficialmente le cose. Immediatamente sui social non si è fatto altro che parlare di questa novità. Ha dunque scelto la tv Vera Gemma per soffermarsi sul fidanzato Jeda e ha fatto chiarezza sul loro legame amoroso. Giorni fa invece lei è scoppiata in lacrime a Venezia 79. L’attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi per ben due volta (l’ultima in questa edizione recente di Ilary Blasi) si è anche lasciata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022)non si nasconde più. Nelle ultime ore ha fatto un annuncio sul suo fidanzato Jeda in televisione. Nella giornata del 21 settembre è infatti stata ospitata in studio ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone. Si era vociferato già nei giorni scorsi qualcosa in merito alla loro relazione sentimentale, ma ora tutti i dubbi sono stati fugati e il pubblico ha saputo come stiano ufficialmente le cose. Immediatamente sui social non si è fatto altro che parlare di questa novità. Ha dunque scelto la tvper soffermarsi sul fidanzato Jeda e ha fatto chiarezza sul loro legame amoroso. Giorni fa invece lei è scoppiata in lacrime a Venezia 79. L’attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi per ben due volta (l’ultima in questa edizione recente di Ilary Blasi) si è anche lasciata ...

