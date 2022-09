Ciclismo: Mondiali, Italia d'argento nella cronostaffetta mista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Wollongong, 21 set. -(Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'argento nella cronostaffetta mista ai Mondiali di Ciclismo di Wollongong, in Australia. Gli azzurri Filippo Ganna, Edoardo Affini e Matteo Sobrero e le azzurre Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini ed Elena Cecchini chiudono la prova con il tempo di 33'50" a poco meno di 3" dalla Svizzera, trionfatrice in 33'47". La medaglia di bronzo va ai padroni di casa dell'Australia (34'25"), staccati di 38”. Si tratta della seconda medaglia per l'Italia in questa rassegna iridata, dopo l'oro di Vittoria Guazzini nella cronometro individuale Under 23. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Wollongong, 21 set. -(Adnkronos) - L'vince la medaglia d'aididi Wollongong, in Australia. Gli azzurri Filippo Ganna, Edoardo Affini e Matteo Sobrero e le azzurre Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini ed Elena Cecchini chiudono la prova con il tempo di 33'50" a poco meno di 3" dalla Svizzera, trionfatrice in 33'47". La medaglia di bronzo va ai padroni di casa dell'Australia (34'25"), staccati di 38”. Si tratta della seconda medaglia per l'in questa rassegna iridata, dopo l'oro di Vittoria Guazzinicronometro individuale Under 23.

