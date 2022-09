Ciclismo, Mondiali 2022: i favoriti. Mathieu van der Poel contro Wout van Aert, occhio a Matthews e Girmay (Di mercoledì 21 settembre 2022) È una delle domeniche più attese per il Ciclismo su strada. Come di consueto a fine settembre si assegna il titolo iridato nella prova in linea al maschile: quest’anno i Mondiali di Ciclismo si concluderanno il 25 settembre, a Wollongong sarà spettacolo assicurato. Andiamo a scoprire i favoriti. Attesa la sfida tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel, che, ormai da anni, sono sempre i più attesi quando il percorso delle corse è da uomini da classiche. Il belga in primavera ha ottenuto una serie impressionante di piazzamenti, poi ha disputato un super Tour de France e sembra essere pronto a conquistare il titolo, ma il rivale di sempre è più agguerrito che mai, nonostante un’estate da dimenticare sotto l’aspetto della condizione fisica. Entrambi sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) È una delle domeniche più attese per ilsu strada. Come di consueto a fine settembre si assegna il titolo iridato nella prova in linea al maschile: quest’anno idisi concluderanno il 25 settembre, a Wollongong sarà spettacolo assicurato. Andiamo a scoprire i. Attesa la sfida travanvan der, che, ormai da anni, sono sempre i più attesi quando il percorso delle corse è da uomini da classiche. Il belga in primavera ha ottenuto una serie impressionante di piazzamenti, poi ha disputato un super Tour de France e sembra essere pronto a conquistare il titolo, ma il rivale di sempre è più agguerrito che mai, nonostante un’estate da dimenticare sotto l’aspetto della condizione fisica. Entrambi sono ...

