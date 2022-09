Caso Eitan, chiesto rinvio a giudizio per nonno e autista (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – La procura di Pavia, a conclusione delle indagini preliminari, ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Shmuel Peleg, nonno di Eitan il bambino sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, e dell’autista Abutbul Gabriel Alon, contestando ad entrambi i reati di sequestro aggravato di minore, sottrazione di minore all’estero e appropriazione indebita. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore capo Fabio Napoleone e dal sostituto Valentina De Stefano. I due sono accusati di aver sequestrato il piccolo – nel settembre 2021 – e di averlo portato a Tel Aviv senza avvertire la zia del bambino, sua affidataria. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – La procura di Pavia, a conclusione delle indagini preliminari, hailnei confronti di Shmuel Peleg,diil bambino sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, e dell’Abutbul Gabriel Alon, contestando ad entrambi i reati di sequestro aggravato di minore, sottrazione di minore all’estero e appropriazione indebita. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore capo Fabio Napoleone e dal sostituto Valentina De Stefano. I due sono accusati di aver sequestrato il piccolo – nel settembre 2021 – e di averlo portato a Tel Aviv senza avvertire la zia del bambino, sua affidataria. L'articolo proviene da Italia Sera.

telodogratis : Caso Eitan, chiesto rinvio a giudizio per nonno e autista - News24_it : Caso Eitan, chiesto rinvio a giudizio per nonno e autista - tfnews_t : Caso #Eitan: #procuraitaliana chiede #rinvioagiudizio per #nonno e #autista #piccoloeitan #stragedimottarone… - ledicoladelsud : Caso Eitan, chiesto rinvio a giudizio per nonno e autista - italiaserait : Caso Eitan, chiesto rinvio a giudizio per nonno e autista -