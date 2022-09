Calcio: CR7 'Percorso non è finito, voglio giocare Mondiali e Europei' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il fuoriclasse portoghese dello United: "Sono molto ambizioso e motivato" LISBONA (PORTOGALLO) - "Il mio Percorso non è ancora finito. Dovrete sostenermi ancora per un po'". Il capitano della ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il fuoriclasse portoghese dello United: "Sono molto ambizioso e motivato" LISBONA (PORTOGALLO) - "Il mionon è ancora. Dovrete sostenermi ancora per un po'". Il capitano della ...

tuttosport : Forza Napoli anche in #Georgia: tutti pazzi per #Kvara7 che soppianta CR7 ?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Cristiano Ronaldo vuole giocare fino a Euro-2024 CR7 a 37 anni:'ambizione resta grande,viaggio non ancora finito' - sportmediaset : CR7 non molla: 'Voglio essere agli Europei 2024, la mia ambizione è grande' #cristianoronaldo - Luxgraph : Forza Napoli anche in Georgia: tutti pazzi per Kvara7 che soppianta CR7 - ansacalciosport : Calcio: Cristiano Ronaldo vuole giocare fino a Euro-2024. CR7 a 37 anni:'ambizione resta grande,viaggio non ancora… -