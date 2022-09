BTP a 10 anni rendimento record dal 2013. Cosa succederebbe in caso di default? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nelle ultime ore il rendimento del BTP a 10 anni è salito al 4,2%, livello massimo dal lontano 2013. L’incremento del rendimento del titolo decennale non è stato una notizia inattesa. Chi ha un minimo di dimestichezza con i mercati finanziari, aveva previsto senza difficoltà questa ulteriore impennata dei rendimenti BTP causata, fondamentalmente, da tre fattori: il rischio recessione in Germania, le previsioni su un possibile nuovo rialzo dei tassi BCE (alimentate dalla consapevolezza che oggi il Fomc FED deciderà, come minimo, un aumento di 75 punti base dei tassi) e l’attesa per l’esito delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Il rialzo del rendimento del BTP a 10 anni ai massimi dal 2013, riporta in primo piano le preoccupazione su quello che potrebbe ... Leggi su risparmioggi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nelle ultime ore ildel BTP a 10è salito al 4,2%, livello massimo dal lontano. L’incremento deldel titolo decennale non è stato una notizia inattesa. Chi ha un minimo di dimestichezza con i mercati finanziari, aveva previsto senza difficoltà questa ulteriore impennata dei rendimenti BTP causata, fondamentalmente, da tre fattori: il rischio recessione in Germania, le previsioni su un possibile nuovo rialzo dei tassi BCE (alimentate dalla consapevolezza che oggi il Fomc FED deciderà, come minimo, un aumento di 75 punti base dei tassi) e l’attesa per l’esito delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Il rialzo deldel BTP a 10ai massimi dal, riporta in primo piano le preoccupazione su quello che potrebbe ...

BTp: assegnati con concambio titoli a 10 anni per 1,024 mld e 30 anni per 976 mln Borsa Italiana Spread Btp-Bund sale a 228 punti…" In linea con i nuovi aumenti del costo del denaro, dopo il rialzo di 75 punti base, arrivando in area euro all'1,25%, dei tassi da parte della Bce, continua a salire il rendimento dei titoli di stato ... Elezioni & mercati, su Ftse Mib e BTP per ora no panic. Ma pericolo spread in agguato nel post voto Diverso il caso dei tassi dei BTP a 10 anni, che sono schizzati ben oltre la soglia del 4%, al 4,17%, rispetto al 3,31% della data che ha certificato la fine del governo Draghi. Questo significa che ...