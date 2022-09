Barcellona | Dembele | “Ho sprecato cinque anni Xavi crede in me”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Il mio stile di vita nei primial? Ero giovane ma sono riuscito a uscirne. Posso però dire che fra il 2017 e il 2021 hodella mia vita”. Tornato in nazionale, Ousmane Dembelé parla del suo momento in un’intervista a “RMC Sport”. L’attaccante francese riconosce i suoi errori in questial. “Ho avuto molti infortuni e se non ti alleni hai delle ricadute. Ti farai male se non ti fortifichi, mi dicevano. Poi però con Koeman eè andata meglio e non ho più avuto problemi. Sto bene al, sento la fiducia di tutti e sono felice”. Decisivo l’arrivo diin panchina. “Ricordo un incontro fra me ea dicembre, gli dissi che avrei ...

Per ora avrà come compagni di reparto le stelle Kylian Mbappé e Antoine Griezmann oltre all'altro rientrante Ousmane Dembélé del Barcellona e l'esordiente Randal Kolo Muani, dell'Eintracht. Il consigliere calcistico del Paris St - Germain Luis Campos rivela a RMC Sport che il club non ha ingaggiato l'ala del Barcellona Ousmane Dembelé in estate perché il 25enne francese non si adattava al loro sistema di gioco.