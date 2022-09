ATP Metz 2022, risultati 21 settembre: avanzano Dominic Thiem ed Alexander Bublik (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono proseguiti i Moselle Open 2022 di tennis: sul cemento indoor transalpino il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 Metz 2022 ha visto disputarsi gli ultimi sei incontri del primo turno. In serata sarà in campo Lorenzo Musetti per gli ottavi di finale. Nella parte alta del tabellone il qualificato elvetico Stanislas Wawrinka elimina il lusitano João Sousa per 7-6 (1) 6-2, mentre il qualificato transalpino Grégoire Barrère supera il teutonico Oscar Otte per 7-6 (3) 7-5 ed agli ottavi se la vedrà con lo svedese Mikael Ymer, che batte il francese Adrian Mannarino, testa di serie numero 8, per 7-5 6-0. Il derby transalpino premia Benjamin Bonzi, che elimina la wild card Ugo Humbert per 6-2 2-6 6-1, infine il kazako Alexander Bublik rimonta il qualificato francese Evan Furness per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono proseguiti i Moselle Opendi tennis: sul cemento indoor transalpino il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250ha visto disputarsi gli ultimi sei incontri del primo turno. In serata sarà in campo Lorenzo Musetti per gli ottavi di finale. Nella parte alta del tabellone il qualificato elvetico Stanislas Wawrinka elimina il lusitano João Sousa per 7-6 (1) 6-2, mentre il qualificato transalpino Grégoire Barrère supera il teutonico Oscar Otte per 7-6 (3) 7-5 ed agli ottavi se la vedrà con lo svedese Mikael Ymer, che batte il francese Adrian Mannarino, testa di serie numero 8, per 7-5 6-0. Il derby transalpino premia Benjamin Bonzi, che elimina la wild card Ugo Humbert per 6-2 2-6 6-1, infine il kazakorimonta il qualificato francese Evan Furness per ...

