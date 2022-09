Addio alle piazze. La grande fuga di partiti poco amati (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nessuna delle maggiori piazze italiane (San Giovanni, Plebiscito, San Carlo, Duomo) ospiterà i comizi conclusivi di una campagna elettorale senza seguito né passioni. Il segno di una disillusione Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nessuna delle maggioriitaliane (San Giovanni, Plebiscito, San Carlo, Duomo) ospiterà i comizi conclusivi di una campagna elettorale senza seguito né passioni. Il segno di una disillusione

