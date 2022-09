Volley: le azzurre di Mazzanti approdano in Olanda per iniziare l’avventura Mondiale (Di martedì 20 settembre 2022) Le azzurre di Davide Mazzanti sono atterrate in Olanda, ad Amestrdam per poi sportarsi ad Arnhem, pronte ad affrontare la prime gare del Campionato del Mondo 2022 di Volley. Domani le ragazze italiane affronteranno al mattino una seduta di pesi, mentre al pomeriggio un allenamento con la palla. L’esordio al Mondiale è poi previsto per sabato 24 settembre, alle ore 15.00, contro il Camerun. Ecco l’elenco completo delle azzurre che saranno protagoniste alla rassegna iridata 2022: Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Ledi Davidesono atterrate in, ad Amestrdam per poi sportarsi ad Arnhem, pronte ad affrontare la prime gare del Campionato del Mondo 2022 di. Domani le ragazze italiane affronteranno al mattino una seduta di pesi, mentre al pomeriggio un allenamento con la palla. L’esordio alè poi previsto per sabato 24 settembre, alle ore 15.00, contro il Camerun. Ecco l’elenco completo delleche saranno protagoniste alla rassegna iridata 2022: Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De ...

Luxgraph : Volley - Azzurre, dal contropiede al controllo dello spazio - Fprime86 : RT @sportmediaset: Le Azzurre per imitare gli uomini: parte la caccia al Mondiale di volley #volley #mondiali #italia - sportmediaset : Le Azzurre per imitare gli uomini: parte la caccia al Mondiale di volley #volley #mondiali #italia - simonabastiani : Dopo un’estate fatta di amichevoli e VNL, ecco le quattordici azzurre scelte da Davide Mazzanti che debutteranno co… - direpuntoit : Tutto pronto per i #Mondiali di #volley: le Azzurre volano in Olanda. -