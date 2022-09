Traffico Roma del 20-09-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 settembre 2022) Luceverdetrovati dalla redazione code sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazionesud della via Appia e tra l’area di servizio Casilina Tiburtina a tratti code tra la trionfa nel Ardeatina lungo la carreggiata esterna altre code sulla diramazioneSud a partire dallo svincolo di Torre norma in entrata raccordo è ancora sul letto ad Urbano della A24L’Aquila code tra i raccordi una celeste su quest’ultima si sta in fila da via di Pietralata via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra piazza di Porta Maggiore via Nole verso San Giovanniintenso in città ricordiamo riaperta la stazione chiusa in precedenza per un guasto tecnico e riattivata l’intera linea per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...