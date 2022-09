Terremoto in Messico | con epicentro a Coalcomàn | crolli e almeno un morto

(Di martedì 20 settembre 2022) Danni e Paura innelle ultime ore. Unha colpito il Paese lungo la costa del Pacifico, causando anche delle morti. Secondo i dati, l’partirebbe dalla città di, nella parte centrale dello Stato. La scossa è stata registrata di di magnitudo preliminare 7.6, poi fissata a 7.4. La scossa avrebbe provocatoun, come confermato dal presidente delAndres Manuel Lopez Obrador. La persona sarebbe stata travolta dal crollo di un muro in un centro commerciale a Manzanillo, nello Stato di Colima. Il sisma ha colpito a 46 chilometri a sudest de La Placita de Morelos e si trovava a una profondità di 15 chilometri. E’ stato considerato anche il rischio di un tsunami, allarme poi rientrato. Il Centro di allerta tsunami ...

...non gravi in vari Stati e oltre 500 repliche il bilancio deldi magnitudo 7,7 registrato ieri mattina nello Stato centrale messicano di Michoac n, e avvertito chiaramente a Citt delUn nuovo potentein, sempre il 19 settembre, come già accaduto nel 1985 e nel 2017. Tanto che l'ultima scossa, magnitudo 7.7 , è avvenuta proprio mentre si commemoravano le vittime dei terremoti ...Il Servizio sismologico nazionale (Ssn) del Messico ha corretto la magnitudo del terremoto avvenuto nello Stato di Michoacán, elevandolo da 7,4 a a 7,7 gradi sulla scala Richter ...Terremoto major colpisce il Messico, danni gravi, tsunami e almeno una vittima. Alle 20:05 ora italiana un violento terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito lo stato messicano del Michoacan. L'epicentro ...