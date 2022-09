Salvini il trasformista: 'Tornassi indietro non voterei il lockdown' (Di martedì 20 settembre 2022) Continua imperterrita la campagna di Salvini che il piede in due scarpe. Amico di Putin e adesso anche dell'Ucraina ma sempre pronto a tornare da Putin. Sui vaccini chiudere tutto, aprire tutto, ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) Continua imperterrita la campagna diche il piede in due scarpe. Amico di Putin e adesso anche dell'Ucraina ma sempre pronto a tornare da Putin. Sui vaccini chiudere tutto, aprire tutto, ...

globalistIT : #Salvini ormai sfiora il ridicolo e se gli conviene è anche in opposizione a se stesso. - FuoridaquestaUe : Il leader della Lega dopo aver perso la metà dei voti per aver governato insieme al #vileaffarista ora si sente dir… - flaminiaspina : @TonyBelfi @jacopo_iacoboni Luoghi comuni e scuse ridicole per non ammettere di aver fatto cadere una persona seria… - matteo_braccio : @ZTL29492447 Conte è il trasformista più grande del parlamento… prima decreti salvini poi progressista con il pd, P… - ChicoCayetano : RT @Tiziana99296006: @serracchiani Zingaretti li voleva dare a Salvini andando a votare a settembre 2018 invece che le idee e i contenuti p… -