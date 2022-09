Raspadori, Ai giovani consiglio di non porsi limiti (Di martedì 20 settembre 2022) ''Ai giovani consiglio di non porsi limiti sia nel bene che nel male, inseguire i propri sogni e concentrarsi su di essere è l'unica cosa che conta''. E' quanto ha dichiarato Giacomo Raspadori, classe ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) ''Aidi nonsia nel bene che nel male, inseguire i propri sogni e concentrarsi su di essere è l'unica cosa che conta''. E' quanto ha dichiarato Giacomo, classe ...

ansacalciosport : Raspadori, Ai giovani consiglio di non porsi limiti. Fortunato a crescere nel Sassuolo dove ho potuto sbagliare |… - glooit : Raspadori, Ai giovani consiglio di non porsi limiti leggi su Gloo - MGuardasole : #Raspadori: 'Mancini a giugno chiese ai giovani di affrontare nuove sfide Sicuramente è stato un aspetto molto impo… - pasquale_caos : @Lelle_1509 Il tuo è un discorso che parte bene e poi sfocia nel populismo calcistico di chi non sa leggere il gioc… - Massiminter : @FrancescaCphoto Vale anche per vlaovic, prima Berardi (anni fa), raspadori La programmazione è tutto, invece noi c… -