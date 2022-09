rtl1025 : ?? Il #referendum nell'autoproclamata Repubblica di #Lugansk sull'annessione con la #Russia avrà luogo dal 23 al 27… - Ale_Is_Back : RT @GiovaQuez: Scondo quanto riportano le agenzie russe il Parlamento dell' autoproclamata Repubblica di Lugansk avrebbe approvato all'unan… - News24_it : Parlamento di Lugansk approva referendum unione a Russia - matera2021 : RT @rtl1025: ?? Il Parlamento dell'autoproclamata Repubblica di #Lugansk, nell'est dell'#Ucraina, ha approvato all'unanimità una legge per i… - Francesco_Rizz_ : RT @GiovaQuez: Scondo quanto riportano le agenzie russe il Parlamento dell' autoproclamata Repubblica di Lugansk avrebbe approvato all'unan… -

Agenzia ANSA

Ildell' autoproclamata Repubblica di, nell'est dell'Ucraina, ha approvato all'unanimità una legge per indire un referendum per l'annessione alla Russia. Lo riferiscono le agenzie ...Il governatore di Kharkiv: 'Anche due bambini tra i corpi riesumati a ... Parlamento di Lugansk approva referendum unione a Russia - Europa Le truppe di Kiev hanno riconquistato un villaggio e punta a Lysychansk. Il Parlamento dell'autoproclamata repubblica filorussa fissa la ...Il conflitto in Ucraina giunge al 209esimo giorno ma la pace non sembra essere una prospettiva contemplata da entrambe le parti in guerra. Dopo le parole del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ch ...