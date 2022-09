Palazzo Reale di Napoli, week end di iniziative speciali il 24 e 25 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due giorni di iniziative al Palazzo Reale di Napoli sono in programma sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 in occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nel week end saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura iniziative speciali e aperture straordinarie sul tema: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. Sabato 24 settembre sono state programmate due visite guidate gratuite nei depositi e nei laboratori di restauro nel piano ammezzato dell’edificio, dove nel XIX secolo erano ubicati i locali di servizio alle cucine reali, ancora riconoscibili per la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Due giorni dialdisono in programma sabato 24 e domenica 252022 in occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelend saranno organizzate nei musei e nei luoghi della culturae aperture straordinarie sul tema: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. Sabato 24sono state programmate due visite guidate gratuite nei depositi e nei laboratori di restauro nel piano ammezzato dell’edificio, dove nel XIX secolo erano ubicati i locali di servizio alle cucine reali, ancora riconoscibili per la ...

