Meret super con il Milan: "Spalletti non avrebbe scommesso nulla sulla capacità di rigenerarsi" (Di martedì 20 settembre 2022) Alex Meret è stato uno dei grandi protagonisti di Milan-Napoli, Luciano Spalletti ad inizio stagione non credeva molto nel suo carattere. Le qualità tecniche nessuno le ha mai negate, ma Spalletti aveva fatto capire subito dopo la fine della scorsa stagione di volere un portiere diverso, uno che avesse più personalità e sapesse giocare meglio con i piedi. Da qui la lunga rincorsa a Kepa e soprattutto Navas. La società ci ha provato senza però crucciarsi quando non è riuscita a centrare gli obiettivi, anche perché De Laurentiis ha sempre voluto puntare su Meret come primo portiere, anche ai tempi di Ancelotti e Gattuso. Meret si prende il Napoli, Spalletti era dubbioso Ecco quanto scrive Corriere della Sera sul ritorno prepotente di Meret tra i ...

