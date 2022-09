L’Udinese è tornata a stupire

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 20 settembre 2022) Quando Jaka Bijol ha girato sul secondo palo quel colpo di testa obiettivamente complicato,ha segnato una rete che, come si dice in questi casi, era nell’aria. Come se il gol fosse un virus che si presenta con tutte le avvisaglie del caso: raschietto alla gola, senso di spossatezza, mal di testa. Sintomi che si erano visti nelle diverse transizioni cheha portato ai fianchi dell’Inter a partire dalla metà del secondo tempo. Il palo di Deulofeu, la conclusione di Samardzic e quella di Walace, respinta goffamente coi piedi da Handanovic. Tutti indizi che alla fine fanno una prova. I neroazzurri attaccavano con la frenesia di chi non può lasciarsi sfuggire la vittoria dalle mani, e aprono la guardia.sapeva di poter subire il gol del 2-1, ma sapeva anche di poterlo segnare, e al secondo posto in campionato, ...